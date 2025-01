Cherity Re-use en kerkdiensten Hernesseroord ontvangen steun van Exoduskerk

Ieder jaar organiseert de Exoduskerk in Sommelsdijk de Ontmoetingsdagen. In 2024 vonden deze dagen plaats op vrijdag 1 en zaterdag 2 november. Twee dagen vol activiteiten; vintage kledingverkoop, goede spullenmarkt, curiosa, loterij, handwerkartikelen en lekker eten en drinken. Naast ruimte voor ontmoeting wordt er ook geld verdiend. De opbrengst is € 21.000,- en bestemd voor de kerk. Van dit bedrag wordt 5% gedoneerd aan goede doelen op Goeree-Overflakkee. Deze keer zijn twee cheques van € 600,- door de diakonie uitgereikt aan Cherity Re-use en de kerkdiensten op Hernesseroord.

Stichting Kerkdiensten Zuidwester

Zondag 12 januari 2025 is gevierd dat de kerkdiensten al 25 jaar worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken op Goeree-Overflakkee. Tijdens deze feestelijke kerkdienst is de cheque van € 600,- uitgereikt door Joke van Driel en Arja Abramse, diakenen van de Exoduskerk aan Sander de Jong, voorzitter Stichting Kerkdiensten Zuidwester. De Exoduskerk vind het belangrijk dat kerkdiensten voor iedereen toegankelijk zijn en steunt daarom van harte de stichting. Eén keer per maand wordt een kerkdienst georganiseerd voor de bewoners van Hernesseroord. Deze diensten voorzien in een behoefte en worden steeds drukker bezocht. Het aantal vrijwilligers om bewoners te begeleiden tijdens het kerkbezoek is helaas afgenomen. Vrijwilligers zijn van harte welkom. Voor meer informatie astrid.hobbel@live.nl

Cherity Re-use

Cherity Re-use zet zich al meer dan tien jaar in voor mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Op en rond Goeree-Overflakkee leven meerdere huishoudens in armoede. Zij hebben onvoldoende geld om zichzelf en hun kinderen te kleden, eten te geven of te voorzien van de nodige nieuwe spullen. Cherity Re-use helpt op een laagdrempelige manier met praktische hulp, zonder formulieren of voorwaarden, waardoor mensen weer hoop en vertrouwen krijgen. Dit varieert van kleding tot witgoed maar ook ritjes naar de voedselbank voor mensen zonder vervoer. Tijdens een bezoek aan Cherity Re-use overhandigden Arja Abramse en Joke van Driel de cheque aan Justin en Robin, medewerkers van Cherity Re-Use.



Door Internetredactie Omroep Archipel