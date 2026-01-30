Chris (20) krijgt eerste praktijkverklaring van 2026 bij GOwerkt

Bij ontwikkelbedrijf GOwerkt is in de vierde week van januari de eerste praktijkverklaring van 2026 uitgereikt. De verklaring ging naar de 20-jarige Chris en werd overhandigd door gemeentesecretaris Simone van Heeren. De uitreiking vond plaats bij GOwerkt en markeert een afgerond leertraject in de praktijk.

Een praktijkverklaring is een officieel document dat laat zien wat iemand heeft geleerd tijdens werk bij een erkend leerbedrijf. In de verklaring staat welke taken iemand kan uitvoeren en welke kennis en vaardigheden zijn opgedaan. Het doel is om de kans op werk te vergroten. GOwerkt is erkend als leerbedrijf.

Chris volgde de opleiding Mbo 1 Assistent metaal-, elektro- en installatietechniek. Tijdens dit traject werkte hij vooral in de praktijk. Hij leerde omgaan met gereedschap en materialen en kreeg begeleiding bij veilig werken en samenwerken. Het leertraject bestond uit concrete opdrachten op de werkvloer. Aan het einde van het traject beoordeelde André Vink van het praktijkonderwijs of Chris voldeed aan de eisen voor de praktijkverklaring.

Sleutelen

Chris werkt bij GOwerkt op de afdeling PostNL. Daar houdt hij zich bezig met het repareren van postkarren. Ook buiten zijn werk sleutelt hij graag, onder meer aan brommers en aan zijn auto. Tijdens de uitreiking werd stilgestaan bij zijn ontwikkeling en technische vaardigheden. Van Heeren sprak haar waardering uit voor zijn inzet en groei.

Over GOwerkt

GOwerkt ondersteunt mensen die kunnen werken, maar daarbij extra begeleiding nodig hebben. Het ontwikkelbedrijf helpt hen bij het leren van vaardigheden en bij het vinden van passend werk. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende organisaties op het eiland. Deelnemers volgen een traject dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie, bijvoorbeeld met extra aandacht voor taal of praktische vaardigheden. Het behalen van een praktijkverklaring kan onderdeel zijn van zo’n traject.

Door Internetredactie Omroep Archipel