Vmbo- en mbo-opleidingen centraal tijdens open dagen Beroepscampus

Foto

De Beroepscampus in Middelharnis hield op zaterdag 17 januari en vrijdag 23 januari 2026 open dagen voor leerlingen en studenten die zich oriënteren op een vervolgopleiding. Het ging om aankomende vmbo-leerlingen en om jongeren die een mbo-opleiding overwegen. Volgens de betrokken scholen waren de open dagen goed bezocht en verliepen ze succesvol.

Tijdens de open dag voor het voortgezet onderwijs op zaterdag 17 januari maakten leerlingen en hun ouders kennis met RGO Beroepscampus en PM Beroepscampus. In lokalen en praktijkruimtes kregen bezoekers uitleg over het onderwijs. Ze konden workshops volgen, proeflessen bijwonen en vragen stellen aan leerlingen en docenten. Zo kregen zij een beeld van het beroepsgerichte onderwijs dat de scholen aanbieden.

De open dag voor het mbo vond plaats op vrijdag 23 januari. Vier mbo-instellingen waren aanwezig: Albeda, Lentiz, Bouwmensen Zuid-West en Techniek College Rotterdam. Zij presenteerden hun opleidingen en voorzieningen. Bezoekers spraken met docenten en studenten en kregen informatie over de inhoud van de opleidingen, het leren in de praktijk en de aansluiting op het vmbo.

Volgens Danny Vrijhof, teamcoördinator bij Albeda, waren veel bezoekers gericht op zoek naar een opleiding met perspectief. Marion de Crook, directeur van Lentiz MBO Middelharnis, ziet in de belangstelling een bevestiging dat mbo-onderwijs in de regio wordt gewaardeerd, mede door de samenwerking met bedrijven. Ook Mark Twilt van Techniek College Rotterdam en docent Matthijs Joppe van Bouwmensen Zuid-West geven aan dat bezoekers een duidelijk beeld kregen van leren en werken in de praktijk.

Tijdens beide dagen waren ook vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties aanwezig die samenwerken met de Beroepscampus. Zij informeerden bezoekers over stages en werkmogelijkheden in de regio.

Meer informatie staat op de website van de Beroepscampus.

Vrijdag 30 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
