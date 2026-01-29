Vangst muskus- en beverratten stijgt, maar niet op Zuid-Hollandse Eilanden

In 2025 zijn in Nederland meer muskus- en beverratten gevangen dan een jaar eerder. Waterschappen vingen landelijk ruim 27 procent meer dieren dan in 2024. Dat gebeurt in het kader van een gezamenlijke aanpak om schade aan dijken en oevers te voorkomen. Op de Zuid-Hollandse Eilanden, waaronder Goeree-Overflakkee, is juist een daling te zien van het aantal vangsten.

Waterschappen vangen en doden muskusratten omdat de dieren gangen en holen graven in oevers en dijken. Daardoor kunnen deze verzwakken en in het uiterste geval doorbreken. Volgens de waterschappen hebben muskusratten weinig natuurlijke vijanden en planten ze zich snel voort. Het landelijke doel is om Nederland in 2034 vrijwel muskusratvrij te maken. Dat betekent dat er dan minder dan 500 dieren per jaar worden gevangen.

Exotische knaagdieren

Muskusratten zijn woelmuizen en geen stadsratten, zoals de bruine of zwarte rat. Ze leven langs oevers van rivieren, beken en andere wateren. De dieren kwamen via Duitsland Nederland binnen en werden hier voor het eerst gezien in 1941. Door muskusratten vooral bij de landsgrens te vangen, willen waterschappen voorkomen dat ze zich verder verspreiden.

Gezamenlijke aanpak

De bestrijding gebeurt onder meer door Muskusrattenbeheer Rivierenland, dat met ongeveer honderd medewerkers werkt voor vier waterschappen, waaronder waterschap Hollandse Delta. De aandacht ligt vooral bij de grens en langs grote rivieren. Ook in buitendijkse natuurgebieden, zoals de Biesbosch en het eiland Tiengemeten, worden veel dieren gevangen. Nieuwe technieken, zoals beeldherkenning en het onderzoeken van DNA in watermonsters, worden ingezet om het werk gerichter te doen.

Cijfers Hollandse Delta

Bij waterschap Hollandse Delta daalde het aantal gevangen muskusratten van 681 in 2024 naar 523 in 2025. Volgens het waterschap komt dit vooral door een aangepaste aanpak op het eiland Tiengemeten, waar het hele jaar door gericht wordt bestreden in samenwerking met natuurbeheerders. In 2024 werden in dit gebied geen beverratten gevangen. In 2025 ging het om drie dieren. Landelijke cijfers zijn op de website van de Unie van Waterschappen te vinden.

Meer informatie over de verschillen tussen muskus- en beverratten en de landelijke cijfers is te vinden op de website van Muskusrattenbestrijding. Daar kunnen ook meldingen worden gedaan van waarnemingen.

Door Internetredactie Omroep Archipel