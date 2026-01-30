Subsidie mogelijk voor watervriendelijke initiatieven

Het waterschap Hollandse Delta geeft ook in 2026 weer subsidie voor watervriendelijke initiatieven. Het waterschap wil dat we beter bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit kan door de omgeving groener te maken of regenwater vast te houden.

“Het verheugt me dat het waterschap deze subsidieregeling opnieuw kan aanbieden. Hiermee kunnen particulieren en scholen een bijdrage leveren aan het beperken van de gevolgen van droogte en wateroverlast. Tevens vergroten we hiermee het waterbewustzijn van onze inwoners”, zegt heemraad Piet van der Eijk.

Regenton of moestuin

In de afgelopen jaren is veel gebruikgemaakt van deze regeling. Zo vroegen veel particulieren subsidie aan voor vergroening van de tuin of voor een sedumdak. Dit dak isoleert tegen warmte en kou en buffert regenwater. Scholen hebben het geld vaak gebruikt om hun schoolplein te vergroenen. Ook kan een regenton worden aangeschaft of een moestuin worden aangelegd.

Particulieren, scholen en verenigingen kunnen deze subsidie aanvragen vanaf 1 februari 2026. Dit kan via de website van Waterschap Hollandse Delta en is mogelijk voor maatregelen vanaf 250 euro. De subsidie bedraagt 20% van de totale kosten.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



Door Internetredactie Omroep Archipel