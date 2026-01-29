Goeree-Overflakkee krijgt een tien voor financiële gezondheid

Dordrecht heeft van alle Nederlandse gemeenten, groter dan 100 duizend inwoners, de financiën opnieuw het best op orde. De Hoeksche Waard scoort het best bij de middelgrote gemeenten. Ook Goeree-Overflakkee krijgt een 10. De gemeenten profiteren in hoge mate van de verkoop van aandelen in Energiebedrijf Eneco, ziet accountantsbureau BDO.

Dordrecht krijgt over de begroting van 2024 een 9,8, Hoeksche Waard een 10. Beide gemeenten scoren al jaren heel hoog en dat heeft alles te maken met het geldbedrag dat ze ophaalden bij de verkoop van hun aandelen in Eneco in 2020. Het energiebedrijf was tot dan toe in handen van de gemeenten.

Minder uitgaven en belasting omhoog

Zowel Dordrecht als Hoeksche Waard hebben het geld opgepot. Dordrecht heeft ook nog eens gesneden in de uitgaven en de belastingen verhoogd. Andere gemeenten in onze regio hebben ook geprofiteerd van de verkoop van Eneco. Daardoor staan ze er allemaal goed voor in vergelijking met andere gemeenten in ons land die zo'n eenmalige meevaller niet hadden.

Meer gemeenten met een 10

Naast Hoeksche Waard en Dordrecht krijgen ook Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Molenlanden, Gorinchem en Ridderkerk afgerond een tien. Gemeenten met het laagste rapportcijfer zijn Nissewaard, Vlaardingen, Schiedam, Alblasserdam, Zwijndrecht en Barendrecht. Maar zij krijgen nog altijd een zeven. Onderaan dit artikel staan alle gemeenten met hun rapportcijfer.

Werk aan de winkel

Vergeleken met vorig jaar hebben Nederlandse gemeenten hun financiën beter op orde, ziet BDO. Er zijn wel zorgen voor de toekomst. Driekwart van de gemeenten vreest de komende jaren alsnog in de rode cijfers te belanden. "Er is echt nog veel werk aan de winkel", zegt Marc Steehouwer van BDO.

De verwachte problemen hebben alles te maken met een nieuw systeem voor de financiering van gemeenten. Daardoor krijgen veel gemeenten minder geld van het Rijk. Om dat op te vangen kwam het kabinet vorig jaar met tijdelijk extra geld. Maar voor de langere termijn ontkomen gemeenten er niet aan om de belastingen te verhogen of flink te bezuinigen. Niet alle gemeenten hebben daar al keuzes in gemaakt.



Verkiezingen

BDO verwacht dat pas volgend jaar duidelijk wordt wat gemeenten echt van plan zijn. Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart op komst willen veel gemeenten nog geen harde keuzes maken.



Gemeenten en hun rapportcijfers volgens BDO

De volgende lijst is overgenomen uit de Benchmark Gemeenten 2026. De lijst is gerangschikt van hoog naar laag.

* Hoeksche Waard (10)

* Dordrecht (10)

* Capelle aan den IJssel (10)

* Goeree-Overflakkee (10)

* Ridderkerk (10)

* Molenlanden (10)

* Gorinchem (10)

* Hendrik-Ido-Ambacht (10)

* Rotterdam (9)

* Sliedrecht (9)

* Maassluis (9)

* Krimpen aan den IJssel (9)

* Papendrecht (9)

* Hardinxveld-Giessendam (9)

* Lansingerland (9)

* Albrandswaard (8)

* Alblasserdam (7)

* Zwijndrecht (7)

* Barendrecht (7)

* Nissewaard (7)

* Schiedam (7)

* Voorne aan Zee (7)

* Vlaardingen (7)

