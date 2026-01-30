 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Nepagenten bellen inwoners in meerdere dorpen

Foto

Op 29 januari 2026 waarschuwde de dorpsraad van Oude-Tonge via Facebook voor personen die zich voordoen als politieagenten om mensen op te lichten. Bewoners uit Oude-Tonge, maar ook uit Ouddorp en Stellendam, meldden dat zij telefonisch werden benaderd door iemand die zich voordeed als hulpverlener na een melding van verdachte personen. De beller zei dat er adressen waren gevonden en dat hij de inwoner wilde ‘beschermen’, maar verbrak de verbinding toen hier kritisch naar werd gevraagd.

Volgens de politie gaat het om een zogenaamde babbeltruc: criminelen misleiden mensen door zich voor te doen als medewerker van de politie, bank of thuiszorg. Ze bellen eerst of sturen een brief, verwijzen naar inbraken in de buurt en bieden aan om waardevolle spullen ‘veilig’ op te halen. Soms komen ze later echt aan de deur, met valse legitimatie of (delen van) een uniform en gebruiken codes om vertrouwen te wekken.

De politie adviseert bewoners die contact hebben gehad met een nepagent of waarvan iemand aan de deur verschijnt direct 112 te bellen en signalementen en voertuiggegevens door te geven. Meer informatie en preventietips zijn te vinden op de website van de politie.

Vrijdag 30 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

