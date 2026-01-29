Sommelsdijkse kerktoren krijgt nieuwe wijzerplaten en luidklokken

In de kerktoren van Sommelsdijk worden begin februari onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de wijzerplaten en de luidklokken. Op dinsdag 3 februari 2026 worden de vier wijzerplaten, de wijzers en zowel de grote als de kleine luidklok tijdelijk verwijderd. Dat gebeurt omdat deze onderdelen aan onderhoud toe zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Koninklijke Eijsbouts.

Tijdens het onderhoud is op de toren niet te zien hoe laat het is en zullen de klokken niet luiden. De bestaande wijzerplaten worden vervangen en de wijzers worden opgeknapt. Bij de luidklokken worden de klepels vervangen.

Volgens de planning worden de wijzerplaten en de wijzers halverwege april teruggeplaatst. Ook het onderhoud aan de luidklokken is dan afgerond. Vanaf dat moment zijn de tijd en het luiden van de klokken weer zichtbaar en hoorbaar.

Door Internetredactie Omroep Archipel