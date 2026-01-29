Ontdek de vernieuwde Omroep Archipel-app: nu met zoekfunctie

De Omroep Archipel-app is vernieuwd. We hebben geluisterd naar jullie feedback om de app beter, sneller en persoonlijker te maken. De nieuwste versie is te downloaden in de App Store en Google Play Store. In deze update introduceren we twee veelgevraagde functies: zoeken en artikelen opslaan. Daarnaast is de voorleesfunctie verbeterd.

Snel vinden wat je zoekt

Ben je op zoek naar nieuws over een bepaald onderwerp, een sportclub of politiek nieuws uit de gemeente? Met de nieuwe zoekfunctie vind je snel wat je nodig hebt. Tik op het vergrootglas rechtsboven in het scherm, voer een zoekwoord in en zie direct alle bijpassende artikelen uit ons archief.

Favorieten opslaan voor later

Wil je een artikel bewaren om later te lezen, of een video nog eens bekijken? Dat kan nu eenvoudig met de functie Favorieten. Bij elk artikel staat een bladwijzer-icoon. Tik hierop om het artikel op te slaan. Via het menu onderin de app (het bladwijzer-symbool) vind je al je opgeslagen berichten overzichtelijk bij elkaar, ook oudere items.

Alles van Goeree-Overflakkee in één app

De Omroep Archipel-app blijft dé plek voor lokaal nieuws van Goeree-Overflakkee. In de app vind je onder andere:

Het laatste nieuws: 24 uur per dag, 7 dagen per week actuele berichten uit jouw regio. Via het koptelefoon icoontje kan je het nieuws laten voorlezen.

Live radio & Uitzending Gemist: Luister live naar Omroep Archipel of luister programma’s later terug.

Live TV: Bekijk onze televisie-uitzendingen live op je telefoon of tablet.

Agenda: Een overzicht van activiteiten op Goeree-Overflakkee

Sport: Uitslagen, verslagen en nieuws van lokale sportverenigingen

Meldingen op maat: Kies zelf welke meldingen je ontvangt, zoals algemeen nieuws of alleen urgente berichten.

Feedback welkom

Heb je tips, opmerkingen of ideeën om de app verder te verbeteren? Laat het ons weten. Jouw feedback helpt ons om de Omroep Archipel-app steeds beter te maken. Stuur je reactie naar redactie@omroeparchipel.nl.

Download de update nu

Heb je de app al? Ga dan naar de App Store of Google Play Store om de update te downloaden. Heb je de app nog niet? Download hem dan vandaag nog en blijf altijd op de hoogte van alles wat er speelt op Goeree-Overflakkee.

Door Internetredactie Omroep Archipel