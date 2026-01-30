Goeree-Overflakkee bundelt krachten tegen georganiseerde misdaad in kleine havens

Goeree-Overflakkee bundelt de krachten met vijf andere gemeenten om georganiseerde criminaliteit in kleine zeehavens tegen te gaan. Samen vormen ze het Platform Ondermijning Kleine Zeehavens (POKZ). Het initiatief ontstond omdat drugssmokkel en andere criminele activiteiten in grote havens zoals Rotterdam en Vlissingen onder strengere controle staan, waardoor criminelen uitwijken naar kleinere havens.

Donderdag 22 januari 2026 kwamen de burgemeesters van Den Haag, Den Helder, Goeree-Overflakkee, Harlingen, Eemsdelta en Het Hogeland in Scheveningen bijeen om een gezamenlijk plan van aanpak te presenteren. Binnen Goeree-Overflakkee ligt de kleine zeehaven Stellendam, die kwetsbaar kan zijn voor smokkel en andere criminele activiteiten vanwege het open karakter en de vele verschillende activiteiten in de haven.



Nieuwe methoden

Naast de gemeenten waren ook politie, douane en marechaussee aanwezig. Zij benadrukten dat samenwerking essentieel is. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag stelde dat het voorkomen van een “vaste voet van criminelen” in kleine havens alleen mogelijk is door gezamenlijk op te trekken. Andy Kraag van Europol waarschuwde dat criminelen nieuwe routes en methodes gebruiken, zoals pleziervaart, drones of het tijdelijk in het water laten zakken van smokkelwaar.

Kennis delen

Op lokaal niveau neemt Goeree-Overflakkee, net als de andere deelnemende gemeenten, maatregelen om de haven veiliger te maken. Het POKZ-platform zorgt ervoor dat kennis, signalen en ervaringen worden gedeeld, zodat acties gecoördineerd en sneller kunnen worden uitgevoerd. Voor de structurele uitvoering van het plan is volgens de gemeenten jaarlijks ongeveer 3 miljoen euro nodig, een bedrag dat zij graag van het Rijk ontvangen.

Samen sterker

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van Goeree-Overflakkee benadrukte: “Criminelen kijken niet naar gemeentegrenzen. Door samen te werken, vergroten we het zicht op wat er speelt en kunnen we sneller en effectiever optreden. Vooral in kleinere havens zoals Stellendam is die samenwerking cruciaal.”

