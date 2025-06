Chris Stoffer, fractievoorzitter van de SGP, bezoekt CSG Prins Maurits

In het kader van zijn werkbezoeken aan het onderwijs bracht Chris Stoffer, fractievoorzitter van de SGP, een bezoek aan de CSG Prins Maurits en de Beroepscampus, waar de PM Beroepscampus de profielen Economie & Ondernemen (E&O) en Zorg & Welzijn (Z&W) aanbiedt.

Het bezoek begon met een gesprek tussen Chris Stoffer, lokale SGP’ers en het College van Bestuur. Tijdens dit gesprek kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Voor de CSG Prins Maurits is de christelijke identiteit van de school een belangrijk uitgangspunt. De school werft leerlingen en medewerkers die bij deze identiteit aansluiten. Tot nu toe is het gelukt om alle vacatures in te vullen.

Een ander belangrijk onderwerp was Connect, een speciale onderwijsvoorziening voor leerlingen met diverse problematiek. Deze voorziening voorkomt dat leerlingen thuis komen te zitten. Dit helpt de gemeente Goeree-Overflakkee. Bij Connect werkt de CSG Prins Maurits samen met de RGO.

Samenwerking in het onderwijs is sowieso van groot belang. Op de Beroepscampus worden in samenwerking met RGO acht verschillende profielen binnen het vmbo aangeboden.

Na het gesprek volgde een rondleiding door de school. Bij het technasium ging Chris in gesprek met een aantal leerlingen en kreeg hij een indruk van hun praktijkgerichte projecten. Mooi om te zien hoe theorie en praktijk hier hand in hand gaan en hoe het onderzoekende aspect binnen het technasium vorm krijgt.

Ook bracht hij een bezoek aan de profielen Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen die de PM Beroepscampus aanbiedt op de Beroepscampus. Het docententeam heeft zelf ruime ervaring in de zorg en het bedrijfsleven, en brengt deze waardevolle praktijkkennis over op de leerlingen.

Door Internetredactie Omroep Archipel