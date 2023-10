Circu-route Goeree-Overflakkee is live

De interactieve kaart Circu-route GO is in de lucht! Op de routekaart staan de hotspots op Goeree-Overflakkee waar u tweedehands kunt winkelen, producten huren of lenen. Circulaire initiatieven op het eiland overzichtelijk op één kaart. De kaart staat op www.klimaatkrachtiggo.nl onder het kopje 'Zelf aan de slag'.

Toewerken naar een circulair Goeree-Overflakkee

Een eiland waar geen spullen meer worden weggegooid maar spullen worden hergebruikt en waar men dingen vaker huurt in plaats van koopt. Een eiland met een circulaire economie. Hier werkt de gemeente Goeree-Overflakkee samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan. Met de kaart helpen ze inwoners sneller de weg te vinden naar ondernemers en initiatieven die bijdragen aan een circulaire economie.

Manier van kopen zorgt voor verandering

Ons koopgedrag heeft invloed op hoe snel de economie verduurzaamt en op welke manier dit gaat. Door producten tweedehands te kopen, gereedschap of andere producten te lenen of huren, zorgen we ervoor dat er minder grondstoffen nodig zijn. Grondstoffen die wel nodig zijn bij nieuwe producten. Door lokaal voedsel te kopen is er minder uitstoot van transport. Daarnaast wordt de lokale economie gesteund. Hierdoor kunnen producten duurzamer aangeboden worden.

Op zoek naar circulaire initiatieven

Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn: "Op Goeree-Overflakkee zijn al veel mensen op diverse manieren bezig met circulariteit. De één koopt vaak tweedehands kleding, de ander richt de huiskamer in met tweedehands spullen. En veel ondernemers op het eiland zijn hard bezig om hun bedrijfsvoering zo circulair mogelijk in te richten. Heel veel goede ideeën die mooie resultaten opleveren. Deze ideeën brengen we nu samen op deze kaart zodat iedereen weet waar je terecht kan. Mis je nog een initiatief? Laat het ons weten!"

Het aanbod op de kaart varieert van boeken lenen, gereedschap huren, tweedehands spullen kopen en lokale voedselproductie. De kaart is nog in ontwikkeling en is vast en zeker nog niet compleet. Kent u een bedrijf of ander initiatief waar inwoners terecht kunnen die op zoek zijn naar tweedehands artikelen of spullen willen huren of lenen, en staat deze nog niet op de Circu-route? Mail dan naar duurzaamheid@goeree-overflakkee.nl. Dan zorgt de gemeente ervoor dat deze op de kaart terecht komt.

Samen voor een Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

De gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers en betrokken aan een duurzaam Goeree-Overflakkee vanuit het programma Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Hoe werken we aan een circulair eiland? Hoe gaan we om met klimaatverandering? Waar halen we onze energie vandaan? En hoe gaan we onze huizen verwarmen? Dit zijn belangrijke duurzaamheidsopgaven waar we antwoorden op zoeken. Lees hierover meer op www.klimaatkrachtiggo.nl. Op de website kunt u ook terecht voor nieuws, inspiratieverhalen en informatie om zelf duurzamer te leven.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws