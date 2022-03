Circulair Ambachtscentrum Middelharnis feestelijk geopend

Het innamepunt voor het Circulair Ambachtscentrum op de milieustraat van Middelharnis is donderdag 3 maart 2022 feestelijk geopend. Wethouder Tea Both overhandigde een oude stofzuiger aan twee medewerkers van stichting Goed voor Goed. Na de opening kregen de genodigden een rondleiding door het centrum.

De door de wethouder overhandigde stofzuiger verdwijnt niet in de prullenbak. Medewerkers van Goed voor Goed controleren of de stofzuiger nog te repareren is. Zo niet, dan kijken ze naar andere mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze onderdelen kunnen gebruiken voor een kunstproject of voor reparatie van een ander elektrisch apparaat.

Samenwerking

Het Ambachtscentrum is een samenwerking tussen de RAD, Goed voor Goed en gemeente Goeree-Overflakkee en is tot stand gekomen met hulp van Rijkswaterstaat. De doorontwikkeling van het centrum is bovendien onderdeel van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. In dit samenwerkingsverband van zes regiogemeenten, wordt kennis en ervaring op thema’s zoals duurzaamheid gedeeld. Het doel: de kwaliteit van leven, werken en wonen voor de ruim 300.000 inwoners in de regio versterken.

Tweede kans

Het Circulair Ambachtscentrum is ontstaan vanuit de gedachte dat er door samenwerking minder bruikbare producten en waardevolle grondstoffen in de verbrandingsovens terechtkomen. Waarom iets weggooien wat nog prima gebruikt kan worden? In het innamepunt op de milieustraat worden producten ingenomen, gesorteerd en naar de kringloopwinkels, de circulaire bouwmarkt of de reparatiewerkplaats van onder andere Goed voor Goed gebracht. Zo kan het zijn dat een oude ‘afgedankte’ stoel wordt opgeknapt en weer een mooi plekje krijgt aan een andere eettafel. Niet alleen krijgt de keukenstoel een tweede kans. Deze duurzame manier van werken zorgt ook voor een zinvolle dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het innamepunt is open tijdens de openingstijden van de milieustraat. Maak voor een bezoek aan de milieustraat een afspraak bij www.radbv.nl.