Cliënten beoordelen CuraMare Thuiszorg met hoge tevredenheidscijfers

De wijkverpleging van CuraMare Thuiszorg krijgt opnieuw hoge waarderingscijfers van cliënten op Goeree-Overflakkee en Voorne aan Zee. Met een gemiddeld rapportcijfer van 8,9 en hoge scores op diverse thema’s blijkt dat persoonlijke aandacht en deskundigheid van zorgverleners gewaardeerd worden.

Met cijfers boven de 9 voor vertrouwen, aandacht en het gevoel van op je gemak zijn, voelt de zorg van CuraMare volgens cliënten persoonlijk, betrokken en professioneel.

“Deze cijfers zijn een prachtig compliment voor onze zorgverleners,” zegt Ireza Versteeg, teammanager wijkverpleging bij CuraMare Thuiszorg. “Zij staan dag in, dag uit klaar voor onze cliënten met deskundigheid en toewijding. Dat deze inzet door cliënten zo wordt gewaardeerd, maakt ons trots én gemotiveerd om de zorg nog verder te verbeteren.”

Cliënten geven CuraMare Thuiszorg hoge cijfers voor aspecten als aandacht en vertrouwen:

“Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?” 9,1

“Behandelen de zorgverleners u met aandacht?” 9,1

“Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?” 9,0

Ook op het gebied van persoonsgerichte zorg scoort CuraMare sterk:

“Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg?” 8,8

“Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven?” 8,8

Aandacht voor continu verbeteren

Evaluatie van zorg is belangrijk om de zorg continu te verbeteren en aan te blijven sluiten bij de wensen van de zorgvrager. Het onderzoek, uitgevoerd door het onafhankelijke bureau ZorgfocuZ, geeft inzicht in de ervaringen van cliënten die persoonlijke verzorging en verpleging ontvangen in de eigen thuissituatie. In totaal vulden 239 cliënten de vragenlijst in.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel