Cliënten dagbesteding in Oude-Tonge bakken kruukplaetjes voor uitje





Met een verkoopactie van zelfgemaakte kruukplaatjes hoopt Serviceteam Ebbe en Vloed van Gemiva in Oude-Tonge ongeveer € 2.000,- op te halen voor een uitstapje voor cliënten. De cliënten van de dagbesteding maken en verkopen de koekjes zelf. De actie wordt ook in 2026 weer georganiseerd, in samenwerking met onder meer de RGO Beroepscampusin Middelharnis en andere organisaties uit de buurt.

De kruukplaatjesactie is inmiddels een vaste jaarlijkse activiteit van de dagbesteding. Volgens medewerkers is de actie in de omgeving goed bekend geraakt. Sommige klanten informeren zelfs vooraf wanneer de verkoop weer begint. De ingrediënten worden gesponsord door supermarkt Plus in Mijnsheerenland.

Betrokken

Cliënten zijn betrokken bij vrijwel alle onderdelen van het proces. Zij maken het deeg, rollen en bakken de kruukplaatjes en verpakken de koekjes in zakjes. Ook verzorgen zij kaartjes voor de verpakking via de eigen kopieershop van de dagbesteding. Bij de verkoop helpen cliënten daarnaast met betalingen en de administratie. De kruukplaatjes worden verkocht aan familie, vrienden, bezoekers van het Vinted Go-punt en bewoners en medewerkers van zorglocatie Ebbe en Vloed.

RGO Beroepscampus

De samenwerking met de RGO Beroepscampus speelt een belangrijke rol bij de actie. Docent Linda Slager laat leerlingen kruukplaatjes verkopen binnen hun familie- en vriendenkring. Dat levert volgens de organisatie veel bestellingen op. Een klas bestelde onlangs 63 zakjes. Docent Sonja Smit kwam samen met haar leerlingen naar Oude-Tonge om het bakproces te filmen. Na de meivakantie worden de video’s bekeken. Daarna mag de organisatie de beste beelden kiezen om te gebruiken op hun sociale media.

Binnen de dagbesteding wordt ondertussen nagedacht over de bestemming van het uitstapje. Cliënten kunnen hun ideeën daarvoor opschrijven op een lijst die op de locatie hangt. Zodra voldoende geld is ingezameld en de verkoopactie is afgerond, wordt een datum voor het uitje gepland.

Door Internetredactie Omroep Archipel