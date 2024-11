Cliënten Zuidwester stralen tijdens modeavond op Hernesseroord

Cliënten van Zuidwester schitterden donderdagavond 24 oktober 2024 tijdens een feestelijke modeshow op het terrein Hernesseroord. De cliënten straalden op de catwalk in zorgvuldig samengestelde outfits.

De stijlvolle kleding was speciaal voor deze avond samengesteld door Ineke van Wageningen en haar collega's van Ever Jeans. Kapster Mirelza van Mirelza's Hairstyle zorgde voor prachtig gestylde kapsels, die het zelfvertrouwen van de modellen nog meer deed opbloeien. Ger van Est, medewerker van Zuidwester, praatte de avond als gastheer aan elkaar en wist het publiek te betrekken bij het enthousiasme van de cliënten. De cliënten genoten volop van hun moment in de spotlights op deze avond.



Door Internetredactie Omroep Archipel