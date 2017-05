Co Schellevis 60 jaar lid vakbond

Op woensdag 26 april 2017 werd Co Schellevis uit Middelharnis gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap van vakbond Lokaal FNV. Meneer Schellevis brak zijn heup kort voor de jubilarisavond van 8 april 2017 waar hij met zijn vrouw naar toe zou gaan. Daarom bezochten Marinus van Balen en Sylvia van der Vlugt hem namens de werkgroep thuis om hem zo alsnog persoonlijk te kunnen bedanken.

Meneer Schellevis werkte ruim 42 jaar bij Rumptstad en was hier jarenlang voorzitter van de Ondernemingsraad. Hij bewaart mooie herinneringen aan zijn werkzame leven. Na zijn pensionering is hij zijn hobby van kunstschilderen gaan oppakken. En niet onverdienstelijk, zijn werken zijn tot ver over de grens verkocht. Zijn vrouw en hij hopen nog vele jaren in goede gezondheid van elkaar te kunnen genieten.