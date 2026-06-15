Coalitieakkoord klaar: dit zijn de plannen voor Goeree-Overflakkee





Trots op Goeree-Overflakkee (TOG), CDA en D66 hebben een coalitieakkoord gesloten voor de bestuursperiode 2026-2030 op Goeree-Overflakkee. De drie partijen maakten bekend welke koers zij de komende vier jaar willen volgen in de gemeente. Het akkoord wordt op 16 juni 2026 ondertekend. Op 18 juni 2026 bespreekt de gemeenteraad de plannen en worden de nieuwe wethouders benoemd.

Het coalitieakkoord bevat afspraken over onder meer woningbouw, zorg, economie, bereikbaarheid, energie, waterbeheer en gemeentelijke financiën. Volgens de coalitie moet op verschillende beleidsterreinen worden voortgebouwd op bestaande ontwikkelingen, terwijl voor enkele onderwerpen een andere koers wordt ingezet.

Een belangrijk speerpunt is de woningbouw. De coalitie wil de bouw van nieuwe woningen versnellen, met aandacht voor betaalbare woningen, starters en jonge gezinnen. Daarbij moeten ook kleinere dorpen profiteren van nieuwe bouwprojecten.

Voorzieningen in de dorpen blijven eveneens een aandachtspunt. De coalitie wil investeren in scholen, verenigingen en ontmoetingsplekken. Ook blijft het uitgangspunt dat er minimaal twee zwembaden op het eiland behouden blijven, waaronder zwembad Zuiderdiep in Stellendam.

Op het gebied van afvalverwerking wil het nieuwe college toewerken naar nascheiding. Daarmee moet de hoeveelheid restafval afnemen en meer afval kunnen worden hergebruikt.

De opvang van asielzoekers krijgt volgens het akkoord vorm onder lokale regie. De coalitie stelt dat grootschalige opvanglocaties niet passen binnen die aanpak.

De gemeente staat daarnaast voor financiële uitdagingen. Volgens het akkoord kan het jaarlijkse tekort zonder maatregelen oplopen tot ongeveer 16 miljoen euro in 2040. Het nieuwe bestuur wil daarom zowel de uitgaven als de inkomsten onder de loep nemen om de begroting op langere termijn sluitend te houden.

Voor ondernemers wil de coalitie de voorwaarden voor vestiging verbeteren. Ook moet de behandeling van vergunningaanvragen sneller verlopen en moet voldoende ruimte beschikbaar blijven op bedrijventerreinen.

Waterbeheer krijgt extra aandacht in het akkoord. De coalitie noemt de kwaliteit van het water en de beschikbaarheid van zoet water als belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren.

Nieuwe wethouders

De coalitie draagt vijf wethouders voor. TOG levert Hans Veentjer, die verantwoordelijk wordt voor Wonen, Ruimte en Mobiliteit, en Ward Meijroos, die Financiën, Organisatie en Vastgoed onder zijn hoede krijgt.

Hans Veentjer woont momenteel niet op Goeree-Overflakkee, maar heeft aangegeven zich op het eiland te willen vestigen. Ward Meijroos heeft recent met zijn gezin een woning op Goeree-Overflakkee gekocht.

Namens het CDA worden Henk van Putten en Daniël Huising voorgedragen. Van Putten krijgt de portefeuille Economie, Regio en Water. Huising wordt verantwoordelijk voor Sociaal Domein, Sport en Accommodaties.

D66 levert met Jeffrey Verlegh de vijfde wethouder. Hij krijgt de portefeuille Leefomgeving, Dienstverlening en Energie.

Formateur Robert Tieman spreekt van een constructief formatieproces. Volgens hem biedt het akkoord de basis voor samenwerking binnen de gemeenteraad en de uitvoering van de gemaakte afspraken.



Het hele coalitieakkoord is hier te lezen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel