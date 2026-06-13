Wat jarenlang buiten bereik leek, is de Dirkslandse voetbalclub gelukt





De Dirkslandse voetbalclub DVV’09 heeft zaterdag 13 juni 2026 clubgeschiedenis geschreven door promotie naar de eerste klasse af te dwingen. De Dirkslandse voetbalclub won in de finale van de nacompetitie met 1-0 van VV Gilze op het terrein van Oranje Wit in Dordrecht.

Met de overwinning bereikt DVV’09 voor het eerst in het bestaan van de club de eerste klasse. De promotie vormt de bekroning van een sterk seizoen, waarin de ploeg lange tijd meedeed om de bovenste plaatsen en uiteindelijk via de nacompetitie het gewenste resultaat behaalde.

Na het laatste fluitsignaal vierde de selectie samen met staf en supporters de historische prestatie. Trainer Harry Akkermans sprak van een collectieve teamprestatie, terwijl ook bij de meegereisde aanhang de ontlading groot was.

Een uitgebreid wedstrijdverslag is te vinden op de Sportpagina.

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Door Internetredactie Omroep Archipel