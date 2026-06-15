KNRM zoekt vaak voor niets naar vermiste surfers





De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) waarschuwt watersporters om verloren surf- en kitesurfmateriaal direct te melden en te voorzien van contactgegevens. Volgens de reddingsorganisatie leiden achtergelaten boards en kites langs de Nederlandse kust jaarlijks tot tientallen zoekacties, omdat niet direct duidelijk is of de eigenaar in nood verkeert. Daarom start de KNRM samen met verschillende watersportorganisaties deze maand, juni 2026, een campagne om het aantal onnodige zoekacties terug te dringen.

Met de eerste warme dagen van het seizoen neemt het aantal surfers en kitesurfers op zee weer toe. De KNRM komt naar eigen zeggen gemiddeld ongeveer tweehonderd keer per jaar in actie voor surfers en kitesurfers. In meer dan honderd gevallen blijkt achteraf dat de eigenaar van het materiaal al veilig aan land is gekomen.

Wanneer een verlaten kite of surfboard wordt aangetroffen, gaat de Kustwacht uit van een mogelijke noodsituatie. Reddingboten worden dan ingezet om naar een vermiste watersporter te zoeken.

Volgens Eric Roodenhuis, schipper bij KNRM Stellendam, is het vaak onduidelijk of iemand daadwerkelijk in problemen is geraakt. "Als wij een board of kite zonder eigenaar aantreffen, gaan we uit van het slechtste scenario. Dan telt iedere minuut."

Afgelopen seizoen werd volgens de KNRM urenlang gezocht nadat een verlaten kite voor de kust was gevonden. Pas later bleek dat de eigenaar zijn materiaal eerder was verloren en al thuis was.

Om het aantal zoekacties te verminderen, zijn de KNRM, het Watersportverbond, de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV), Kitemana en Booomtag gestart met de campagne 'Be Traceable'. Daarbij worden watersporters opgeroepen hun materiaal te voorzien van contactgegevens. Hulpdiensten kunnen dan sneller vaststellen of de eigenaar veilig is.

Voormalig wereldkampioen kitesurfen Kevin Langeree, die ook vrijwilliger is bij KNRM Noordwijk, zegt dat veel watersporters zich niet realiseren welke gevolgen een verloren kite of board kan hebben. Volgens hem kunnen reddingboten soms urenlang worden ingezet voor een situatie die achteraf geen noodsituatie blijkt te zijn.

Ook de groei van de watersport speelt volgens de initiatiefnemers een rol. Steeds meer mensen ontdekken het kitesurfen, waardoor het aantal meldingen van verloren materiaal eveneens kan toenemen.

Naast het voorzien van materiaal van contactgegevens roept de KNRM watersporters op om verlies van een board of kite direct te melden bij de Kustwacht. Volgens de organisatie kan zo sneller worden vastgesteld dat niemand in gevaar is en kan onnodige inzet van hulpdiensten worden voorkomen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel