Recordopbrengst voor goede doelen bij 24-uursvoetbaltoernooi WFB





Het 24-uursvoetbaltoernooi van WFB in Ouddorp heeft zaterdag 13 juni 2026 een recordbedrag van 58.600 euro opgeleverd voor twee goede doelen. Zowel de Stichting Zeeuwse WensAmbulance als het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam ontvingen zaterdagavond een cheque van 29.300 euro tijdens de feestelijke afsluiting van het evenement op sportpark De Kruse.

Met de opbrengst sluit voetbalvereniging WFB haar jubileumeditie af. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan stond het sportpark 24 uur lang volledig in het teken van voetbal, saamhorigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Onder zonnige omstandigheden, met lichte bewolking en een stevige wind, trok het toernooi veel publiek.

Gedurende een etmaal werd onafgebroken gevoetbald door jeugdspelers, senioren, veteranen en recreatieve teams. In totaal namen 141 teams deel, goed voor ruim 1.600 voetballers. Naast de wedstrijden waren er muziekoptredens, een silent disco en verschillende activiteiten op het terrein.

Na afloop overheerste bij WFB vooral trots. In een reactie sprak de club van “een editie om nooit te vergeten”. Daarbij werd niet alleen gewezen op het sportieve succes, maar vooral op de gezamenlijke inzet van vrijwilligers, sponsors, deelnemers en bezoekers.

“Wat een moment. Wat een resultaat. Wat een club,” liet WFB na afloop weten. “Niet alleen vanwege het voetbal, maar vooral vanwege wat we samen voor anderen hebben kunnen betekenen.”

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Door Internetredactie Omroep Archipel