Onverwachte prijsuitreiking op het strand: vrijwilliger compleet verrast





De stranden Kwade Hoek en Westhoofd op Goeree-Overflakkee kregen maandag de Groene Strand Wimpel, maar de grootste verrassing van de bijeenkomst was voor vrijwilliger Peter Dubbeldam. De Barendrechter ontving onverwacht de allereerste Gouden Grijper voor zijn inzet bij strandopruimacties.

Bij het programma het Groene Strand zijn onder meer vrijwilligers, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en het waterschap betrokken. Vrijwilligers houden zich bezig met activiteiten zoals het monitoren van natuurwaarden, het opruimen van afval en het geven van informatie aan bezoekers.

Tijdens de bijeenkomst werd ook voor het eerst de Gouden Grijper uitgereikt. Deze prijs is ingesteld door de vrijwilligersgroepen Het Groene Strand GO en Het Schone Strand GO voor mensen die zich inzetten voor het opruimen van afval op de stranden van Goeree-Overflakkee.

De onderscheiding ging naar Peter Dubbeldam uit Barendrecht. Hij neemt regelmatig deel aan opruimacties op de stranden van Goeree-Overflakkee en beschikt daarvoor over eigen materiaal. Volgens de initiatiefnemers levert hij al langere tijd een bijdrage aan het schoonhouden van de stranden.

Dubbeldam zei verrast te zijn door de toekenning van de prijs. Hij noemde de stranden van Goeree-Overflakkee zijn favoriete locatie voor opruimacties.

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Door Internetredactie Omroep Archipel