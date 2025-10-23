Code oranje door zware windstoten van storm Benjamin

Vanaf donderdagmiddag 23 oktober 2025 tot en met vrijdagochtend 24 oktober 2025 is er in heel Nederland kans op zware windstoten door storm Benjamin. De storm bereikt eerst het zuidwesten van het land en breidt zich daarna in de middag en avond uit over de rest van het land. In Zuid-Holland geldt er code oranje.

Het KNMI heeft voor de kustprovincies in het westen code oranje afgegeven. Ook Goeree-Overflakkee valt hieronder. In dit gebied kunnen zeer zware windstoten voorkomen, met snelheden tussen de 100 en 120 kilometer per uur. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en kan voor gevaar zorgen. Vooral het verkeer kan hinder ondervinden door afbrekende takken en rondvliegende voorwerpen.

Voor de rest van het land geldt code geel.

Advies

Bij stormachtig weer zoals nu met storm Benjamin is de kans op overlast en ongelukken groot, vooral bij buitenactiviteiten en evenementen. Er kunnen boomtakken afbreken, bomen omwaaien en voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels door de lucht vliegen. Ook gebouwen kunnen schade oplopen, bijvoorbeeld aan daken. Het KNMI adviseert om losse spullen vast te zetten of naar binnen te halen, ramen en deuren goed te sluiten en voertuigen uit de buurt van bomen te parkeren. Ook wordt aangeraden om open water, bruggen en bossen te vermijden en geen beschutting te zoeken onder bomen.

Voor het verkeer kunnen de windstoten gevaarlijk zijn. Vooral voor fietsers, vrachtwagens en auto’s met aanhanger. Wegen of dijken kunnen worden afgesloten, ook het openbaar vervoer of vliegverkeer kan vertraging oplopen of uitvallen. Het KNMI adviseert om alleen op pad te gaan als dat echt nodig is. Wie toch de weg op gaat, wordt aangeraden om voorzichtig te rijden en vooraf de actuele reisinformatie te bekijken. Volg daarnaast altijd de waarschuwingen van het KNMI en de adviezen van de brandweer en Rijkswaterstaat.

De storm zwakt vrijdag geleidelijk af.

Door Internetredactie Omroep Archipel