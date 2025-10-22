SGP bezoekt het eiland tijdens regiotour

Op woensdag 15 oktober 2025 bezocht SGP-Tweede Kamerlid André Flach de eilanden Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard. Samen met lokale politici ging hij langs bij een kwekerij, een woonlocatie voor arbeidsmigranten en een nieuwbouwproject. De dag eindigde met een verkiezingsavond in Oud-Beijerland.

Landbouw

De regiotour begon in Ouddorp bij Kwekerij Aleman. Eigenaar Teunis Aleman vertelde over zijn bedrijf en sprak met de bezoekers over problemen in de landbouw, zoals hoge kosten, strenge regels, gewasbescherming en overlast door ganzen. Hij gaf aan dat boeren zich steeds minder gewaardeerd voelen.

Wonen

Na het bezoek aan de kwekerij ging de groep naar Middelharnis. Daar werd een wooncomplex bezocht waar arbeidsmigranten kunnen verblijven. Wethouder Daan Markwat vertelde dat goede huisvesting voor deze groep nodig is, maar dat gemeenten hierbij hulp nodig hebben van de provincie en het Rijk.

In Nieuwe-Tonge kreeg de groep uitleg over een nieuwbouwproject met woningen voor onder andere starters en ouderen. Volgens de wethouder zijn dit soort projecten belangrijk voor kleine dorpen, maar worden ze moeilijker door regels van de provincie. Die zorgen ervoor dat bouwen op veel plekken niet meer mag.

Afsluiting

’s Avonds vond in Oud-Beijerland een bijeenkomst plaats voor kiezers. Kamerlid Flach vertelde daar over de plannen van de SGP. Hij sprak onder andere over landbouw, migratie, woningbouw en andere onderwerpen die voor de partij belangrijk zijn. Ook lokale kandidaten Adriaan van der Wulp en Hendrik Herweijer kwamen aan het woord.

Door Internetredactie Omroep Archipel