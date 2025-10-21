De Bende van het Strand: van taakstraf tot vrijwilliger

De Bende van het Strand biedt een bijzondere plek voor mensen die een taakstraf moeten uitvoeren. Het is een stichting die, met behulp van vrijwilligers, de stranden van Schouwen-Duiveland en Ouddorp schoonhoudt.

Initiatiefnemer Erik de Vries over de bende: “Het zijn een paar vrijwilligers, wat mensen met een taakstraf van de reclassering en jongeren met een taakstraf, die krijgen we via jeugdzorg. En dat is hartstikke leuk.”

Ook zijn er mensen die na hun taakstraf vrijwilliger worden. Bob Vroon is daar een van. Bob: “Ik ben hier al vier jaar en een paar maanden. Ik ben begonnen als taakstraffer, het was maar 30 uurtjes, dus in een paar dagen was het klaar. En ik ben er nog steeds.”

Bob vervolgt: “Ik heb nog nooit zoveel complimenten gehad in mijn leven voor werk. En dat is inderdaad ook wel leuk voor die taakstraffers, want die zitten vaak in een negatieve sfeer, en dan krijgen ze ineens overal complimenten.”

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel