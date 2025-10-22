Stemmen met een beperking: hulpmiddelen en QR-codes

Op woensdag 29 oktober 2025 kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezing. Op het hele eiland zijn 27 stembureaus geopend. De gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig kunnen stemmen, ook mensen met een beperking. Daarom zijn op verschillende locaties extra voorzieningen geregeld.

Hulpmiddelen

In het stembureau in het Diekhuus in Middelharnis zijn speciale hulpmiddelen aanwezig voor mensen met een visuele beperking. Met een stemmal en een stemmalbox kunnen zij zelfstandig stemmen. Ook draait in dit stembureau een vrijwilliger met een licht verstandelijke beperking mee, deze vrijwilliger wordt begeleid door stembureauleden. De inzet van mensen met een beperking in maatschappelijke activiteiten wordt ook wel ‘prokkelen’ genoemd, het is een initiatief van Stichting Prokkel. Bekijk voor meer informatie de website van de stichting.

Op alle stembureaus is ook een formulier aanwezig met een QR-code. Daarmee kunnen doven en slechthorenden via hun telefoon contact opnemen met een tolk op afstand. De tolk vertaalt gesprekken in gebarentaal en andersom, zodat iedereen goed kan deelnemen aan het stemproces.

Jongeren

In Sommelsdijk is een stembureau ingericht in de Beroepscampus. De gemeente wil hiermee jongeren aanmoedigen om hun stem uit te brengen. Scholieren kunnen hier niet alleen stemmen, maar ook meekijken bij hoe het stemmen in zijn werk gaat.

Meer informatie over stemmen op Goeree-Overflakkee is te vinden op de website van de gemeente. Ook kunnen inwoners met vragen bellen naar 14 0187 (optie 3) of mailen naar: verkiezingen@goereeoverflakkee.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel