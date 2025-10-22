Wie onderhoudt welke sloot? Inwoners mogen meedenken van het waterschap

Vanaf 29 oktober tot en met 1 december 2025 kunnen inwoners van het gebied van waterschap Hollandse Delta de vernieuwde legger voor oppervlaktewater en waterwerken bekijken. In dit document staat precies beschreven waar bijvoorbeeld sloten, vaarten of gemalen liggen, hoe groot ze moeten zijn en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.

De legger is een officieel overzicht waarin het waterschap vastlegt welke watergangen en bijbehorende werken er zijn, zoals duikers, stuwen en gemalen. Ook staat erin wie welk deel moet onderhouden. De nieuwe versie is aangepast aan het huidige beleid en de praktijk, zodat de afspraken weer actueel zijn.

De ontwerplegger bestaat uit een digitale kaart en een toelichting. Deze zijn online te bekijken via de website van het waterschap. Daarnaast kunnen bewoners de informatie ook inzien op afspraak bij het waterschap zelf. De terinzagelegging wordt ook aangekondigd in de lokale huis-aan-huiskranten.

Reageren

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunnen inwoners en andere betrokkenen hun mening geven over de nieuwe versie. Dat kan per brief, per e-mail of in een gesprek. Het waterschap geeft de voorkeur aan een reactie op papier of via e-mail. Aan het eind van deze periode worden alle reacties verzameld en beantwoord. Iedereen die een reactie heeft ingediend, krijgt hierover later persoonlijk bericht. Daarna beslist het bestuur van het waterschap over de definitieve versie van het plan.

Veranderingen

In de nieuwe versie van het document zijn onder andere de regels voor het onderhoud van sloten en watergangen aangepast. Ook zijn er nieuwe soorten waterwerken toegevoegd, zoals ondergrondse opslagplaatsen voor regenwater, doorgangen voor vissen en maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren. Verder is er extra uitleg opgenomen over wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. De manier waarop dat wordt aangegeven is ook veranderd. Waar eerder het waterschap zelf werd genoemd als verantwoordelijke voor sloten langs wegen, staat nu dat dit de wegbeheerder is. Tot slot zijn de beschermde gebieden niet langer onderdeel van dit plan. Deze vallen vanaf nu onder andere regels van het waterschap.

Inwoners die willen reageren, kunnen dit doen per brief of e-mail naar legger@wshd.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om een reactie op de legger watersystemen 2025. Wie zijn naam en adres niet openbaar wil laten maken, kan dat erbij zeggen. De reactie wordt dan anoniem verwerkt. Voor vragen of hulp bij het bekijken van de plannen kunnen inwoners bellen naar 088 – 974 30 00 of mailen naar legger@wshd.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van het waterschap.

Door Internetredactie Omroep Archipel