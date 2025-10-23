Voetbal verbindt lokale club en asielzoekers met vriendschappelijk potje

Op donderdag 16 oktober 2025 vond in Achthuizen een vriendschappelijke voetbalwedstrijd plaats tussen voetbalvereniging RKVV FIOS en een team van asielzoekers uit de noodopvang in Stellendam en Middelharnis. De wedstrijd werd georganiseerd om de bestaande samenwerking tussen de club en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te versterken.

De contacten tussen FIOS en het COA kwamen tot stand via Ismaïl Köksal, zelf politiek vluchteling uit Turkije en inmiddels al enkele jaren woonachtig in Achthuizen. Köksal is actief lid van de club en werkt daarnaast voor het COA. Dankzij zijn inzet doen regelmatig asielzoekers mee aan de trainingen en wedstrijden van FIOS. De vriendschappelijke wedstrijd eindigde in een gelijkspel van 6-6. Na afloop werd gezamenlijk een teamfoto gemaakt.

Zowel de spelers van FIOS als de deelnemers uit de opvang zijn enthousiast over de samenwerking. De asielzoekers geven aan blij te zijn met de mogelijkheid om te sporten en sociale contacten op te doen. Voor FIOS betekent de samenwerking extra spelers op het veld.

De club hoopt dat deze ontmoeting laat zien dat sport mensen met verschillende achtergronden kan verbinden.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel