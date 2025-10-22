Stellendamse Jinthe Crezee publiceert kinderboek

In oktober 2025 brengt de auteur en illustrator Jinthe Crezee uit Stellendam haar eerste kinderboek uit, getiteld Kerry de Kikker – Het gras is niet altijd groen. Het prentenboek, volledig geschreven en geïllustreerd door Crezee zelf, vertelt het verhaal van Kerry, een kikker met een prachtige tuin die leert dat geluk niet afhangt van wat anderen hebben, maar van het koesteren van je eigen omgeving.

In het verhaal werkt Kerry hard aan zijn tuin, die vol staat met bloemen die zelfs zingen. Wanneer zijn nieuwe buurvrouw Ellie de Egel verschijnt met een kleurrijkere en muzikale tuin, twijfelt Kerry of zijn eigen tuin wel zo mooi is. Uiteindelijk leert hij dat het gras niet altijd groener is aan de overkant, en dat geluk vooral zit in het waarderen en verzorgen van wat je zelf hebt.

Jinthe Crezee, woonachtig op Goeree-Overflakkee, bezocht al meerdere basisscholen op het eiland, zoals CNS Zomerland en Het Stellegors in Stellendam, om voor te lezen uit haar boek. Haar werk wordt enthousiast ontvangen door kinderen vanwege het verhaal en de kleurrijke illustraties. Met Kerry de Kikker wil Crezee kinderen een positieve boodschap meegeven over het belang van eigenwaarde en het vermijden van vergelijkingen met anderen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel