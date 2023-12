Coen van der Linde uit Ouddorp Koninklijk onderscheiden

Schipper Coen van der Linde van het KNRM-reddingsstation in Ouddorp werd op vrijdag 8 december 2023 verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheiding aan hem uit tijdens zijn 30-jarige jubileum bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij.

KNRM

De schipper werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet bij de KNRM Ouddorp. Hij begon als opstapper bij het reddingsstation Ouddorp en nam vanaf 2009 de rol van schipper op zich. Als schipper draagt hij niet alleen de operationele verantwoordelijkheid aan boord, maar hij is ook verantwoordelijk voor de training en motivatie van de vrijwillige bemanning.

Reddingsstation Ouddorp

Het reddingsstation Ouddorp krijgt 100 tot 160 oproepen per jaar. Het station is daarmee één van de drukste KNRM-reddingsstations van Nederland! In totaal nam Coen deel aan ruim 1500 SAR/Hulpverleningsacties, waarbij hij ruim 2600 mensen en tientallen dieren veilig aan wal zette.

Betrokken vrijwilliger

Burgemeester Grootenboer - ook voorzitter van KNRM-stations Stellendam/Ouddorp - vertelde in haar toespraak dat Coen samen met de andere vrijwilligers de ruggengraat van het KNRM-station vormt. Uit de lijst van acties waar het reddingsstation bij betrokken is, blijkt dat hij er eigenlijk altijd bij is. Mede door hem is het mogelijk dat de reddingsboten van Ouddorp 24/7 inzetbaar zijn.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws