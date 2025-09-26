Collecteweek Spierfonds levert ruim 4.200 euro op

Tijdens de landelijke collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds, van 7 tot en met 13 september 2025, is in de gemeente Goeree-Overflakkee een bedrag van € 4.232,30 opgehaald. Er werd zowel contant als digitaal gedoneerd, onder andere via QR-codes en online collectebussen.

Investeren in onderzoek

Dankzij deze opbrengst kan het Spierfonds blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Volgens het fonds is onderzoek essentieel voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en behandelingen voor de ruim 200.000 mensen in Nederland die aan een spierziekte lijden. De collecte was succesvol dankzij de inzet van lokale vrijwilligers en gulle gevers. "Zonder hen hadden we dit resultaat niet behaald," aldus een woordvoerder.

Innovatief onderzoek

Een voorbeeld van onderzoek dat mogelijk wordt gemaakt, is een nieuwe therapie voor auto-immuun gerelateerde spierziekten. Onderzoekers in Amsterdam en Leiden starten binnenkort met CAR-T-celtherapie, een behandeling die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor bepaalde vormen van kanker. Hierbij worden afweercellen van de patiënt aangepast om zieke cellen in het lichaam te herkennen en uit te schakelen. In Duitsland zijn al kleinschalige tests gedaan, met veelbelovende resultaten; sommige deelnemers waren jaren klachtenvrij zonder medicatie. Dr. Raaphorst, een van de onderzoekers, noemt het "een hoopvolle stap vooruit voor mensen met verschillende auto-immuunziekten."

Het Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert onderzoek naar genezing van spierziekten en zet zich in om deze ziekten uit te bannen. Daarnaast richt het fonds zich op voorlichting en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. Meer informatie is te vinden op www.spierfonds.nl.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel