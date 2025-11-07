Kinderboerderij Hernesseroord krijgt een grote opknapbeurt

Kinderboerderij de Blije Wei op het terrein Hernesseroord in Middelharnis ondergaat een grote metamorfose. De boerderij wordt opgeknapt, vernieuwd en uitgebreid, zodat bewoners, bezoekers en dieren straks nog meer ruimte krijgen om te genieten.

De werkzaamheden zijn nu begin november 2025 in volle gang. Er komen nieuwe wandelpaden door de kinderboerderij en een pad dat de kinderboerderij en de speeltuin met elkaar verbindt. De hoofdentree van de kinderboerderij komt straks tegenover de speeltuin, zodat bezoekers via die route gemakkelijk naar de speeltuin en Dok16 kunnen. Ook de weides worden uitgebreid, waardoor de dieren meer ruimte krijgen. Door de werkzaamheden kunnen de openingstijden tijdelijk aangepast zijn. Houd daarom de Facebookpagina van de Blije Wei in de gaten voor de actuele informatie. De werkzaamheden duren tot medio 7 december 2025.

Toekomstplannen

Stichting Kinderboerderij, Zuidwester en architectenbureau Zeelenberg hebben ook al plannen voor een volgende fase. In de toekomst willen ze de Blije Wei verder uitbreiden met:

· een grote doorloopvolière,

· een ruime paddock,

· een speels insectenhotel, en

· een multifunctioneel paviljoen met schaduwplek en ruimte voor kleine activiteiten.

Voor de realisatie hiervan worden sponsormogelijkheden en samenwerkingen verkend. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@blijewei.nl. “De Blije Wei is niet alleen een kinderboerderij en een speeltuin,” zegt Kees-Jan Visbeen, Zorgmanager bij Zuidwester. “Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een plek waar mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten, leren en samen plezier hebben. Met deze vernieuwing bouwen we aan een duurzame toekomst voor deze bijzondere plek.”

Door Internetredactie Omroep Archipel