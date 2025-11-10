Ruim 170.000 euro voor erfgoedprojecten op Goeree-Overflakkee

De provincie Zuid-Holland stelt in 2026 bijna 3,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten die het erfgoed in de provincie behouden en beleefbaar maken. In totaal kunnen 63 initiatiefnemers binnen het maatregelenpakket van de zeven Zuid-Hollandse erfgoedlijnen een subsidie tegemoetzien. Ook initiatieven op Goeree-Overflakkee kunnen gebruikmaken van deze subsidie. Dat heeft het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) op 28 oktober 2025 besloten.

Historisch Haringvliet

Op Goeree-Overflakkee ligt de nadruk op de erfgoedlijn Historisch Haringvliet, die het verhaal vertelt van het leven met en tegen het water. Drie lokale initiatieven ontvangen samen ruim € 174.000,- om dat verleden tastbaar te maken. De gemeente Goeree-Overflakkee krijgt de grootste bijdrage, ruim € 120.000,-, voor de eerste fase van het project 'Verhalen langs het Haringvliet'. Daarbij worden informatiepanelen geplaatst, een route met Augmented Reality ontwikkeld en een ponton opgeknapt. De Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee ontvangt € 40.000,- voor de ontwikkeling van het Haringvlietpad, een wandelroute met digitale erfgoedbeleving op verschillende plekken langs het water. De Stichting Visserij Historie Middelharnis krijgt bijna € 15.000,- voor het herstellen van de houten mast van de historische vissersboot MD3.

Blauwe Waterlijn

Volgens de provincie is het doel van de investeringen om het culturele erfgoed te behouden en het publiek meer te betrekken bij de geschiedenis van de regio. Thema’s als de Watersnoodramp van 1953, de deltawerken en de relatie tussen mens en water spelen daarbij een belangrijke rol. De erfgoedlijn Historisch Haringvliet wordt daarom ook wel de ‘blauwe waterlijn’ genoemd.

Bunkers

Naast het Haringvliet maakt ook de Atlantikwall deel uit van de erfgoedlijnen die betrekking hebben op Goeree-Overflakkee. Deze lijn richt zich op de resten van de verdedigingswerken die in de Tweede Wereldoorlog langs de Noordzeekust zijn aangelegd. De provincie ondersteunt binnen deze lijn projecten die bijdragen aan behoud en beleving van dit oorlogsverleden, zoals de landelijke Bunkerdag 2026 (met € 30.000,-) en herstelwerk aan bunkers in Oostvoorne en Noordwijk.

Aanvragen

Initiatiefnemers van de geselecteerde projecten kunnen sinds 6 november 2025 subsidie aanvragen binnen de Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland. De regeling werd een dag eerder, op 5 november 2025, gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Met het maatregelenpakket wil de provincie uitvoering geven aan haar doel om erfgoed te behouden en het verleden zichtbaar te maken voor inwoners en bezoekers van Zuid-Holland.

Meer informatie staat op de website van de provincie.

Door Internetredactie Omroep Archipel