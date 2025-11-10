Duikgroep '84 deelt passie voor de onderwaterwereld op Goeree-Overflakkee

Duiken is meer dan een sport, het is een beleving. Dat bleek uit het gesprek in het radioprogramma Op de Hoagte, waarin Henk van Ielen, Peter van Groningen en Johan Kieviet van Duikgroep ’84 vertelden over hun passie voor de duiksport en de activiteiten van de vereniging.

Duikgroep ’84, gevestigd op Goeree-Overflakkee, is een actieve vereniging waar leden zowel in het zwembad als in open water duiken. “We trainen wekelijks in zwembad De Gooye en zodra het weer het toelaat, duiken we in de Grevelingen of de Oosterschelde,” legt Henk van Ielen uit. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), waardoor de behaalde duikbrevetten internationaal erkend zijn.

Het lidmaatschap is veelzijdig: van recreatieve duikers tot instructeurs die hun kennis en ervaring delen met nieuwe leden. Veiligheid staat altijd voorop. “Duiken doe je nooit alleen. Je hebt een buddy nodig om elkaar te kunnen helpen onder water,” vertelt Peter van Groningen. Naast veiligheid speelt vertrouwen een grote rol, want duikers moeten volledig op elkaar kunnen rekenen.

De fascinatie voor de onderwaterwereld is voor de leden groot. Johan Kieviet vertelt over de flora en fauna die ze tegenkomen: “Van grote kreeften en krabben tot sepia’s, iedere duik is weer anders. Zelfs in het relatief troebele water van de Grevelingen is er genoeg te zien.” De vereniging streeft er ook naar bewustwording over natuurbehoud te creëren door schoonmaakduiken en educatie over het zeeleven.

Voor wie nieuwsgierig is naar de duiksport, biedt Duikgroep ’84 de mogelijkheid tot proefduiken. “Je hoort alleen je eigen ademhaling, de rest valt weg. Dat is het bijzondere aan duiken,” aldus Van Ielen. De vereniging wil nieuwe leden inspireren om de onderwaterwereld van Goeree-Overflakkee te ontdekken en zo de rust en schoonheid van deze hobby zelf te ervaren.

