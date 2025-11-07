Provincie stelt 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor flexwoningen

De provincie Zuid-Holland maakt 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor gemeenten die tijdelijke sociale woningen willen plaatsen. Dit heeft de provincie op 3 november 2025 bekendgemaakt. Met de subsidie kunnen gemeenten snel woningen bieden aan mensen die dringend een huis nodig hebben, zoals studenten, starters en arbeidsmigranten. De woningen worden 15 jaar als sociale huurwoning verhuurd.

Subsidie

Gemeenten krijgen € 6.000,- per zelfstandige flexwoning en € 1.500,- per onzelfstandige woning, met een maximum van € 300.000,- per aanvraag. De woningen worden fabrieksmatig en modulair gebouwd, waardoor er snel meer sociale huurwoningen op locatie kunnen staan.

Snel en duurzaam

Flexwoningen zijn hoogwaardige verplaatsbare woningen die tijdelijk op verschillende plekken kunnen worden geplaatst. Ze worden duurzaam geproduceerd in de fabriek, met een gecontroleerde uitstoot van stikstof en CO₂, en bieden een snelle oplossing voor spoedzoekers. Naast studenten en starters kunnen ook statushouders, Oekraïense ontheemden en mensen zonder vaste woonplek van deze woningen gebruikmaken.

Steeds meer gemeenten in Zuid-Holland zetten flexwoningen in om de druk op de sociale woningmarkt te verlichten. Hoewel flexwonen niet het volledige woningtekort oplost, is het volgens de provincie een praktisch middel om snel extra betaalbare sociale huurwoningen te realiseren.

Door Internetredactie Omroep Archipel