Spoedreparatie Haringvlietbrug van zondagnacht tot maandagochtend

Van zondag 9 november 2025 vanaf 03:00 uur tot maandag 10 november 2025 tot 05:00 uur is de Haringvlietbrug op de A29 richting Bergen op Zoom afgesloten voor al het verkeer. Rijkswaterstaat voert dan een spoedreparatie uit aan het asfalt van de brug. Verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van 15 tot 30 minuten. De afsluiting geldt tussen de oprit/afrit Oud-Beijerland (21) en knooppunt Hellegatsplein.

In de nachten van 10 en 11 november 2025 is de brug ook afgesloten, dan in beide richtingen om de nieuwe noodaandrijving te testen.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden kunnen (brom)fietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen gebruikmaken van de parallelweg. Lijnbussen in zuidelijke richting mogen ook over deze parallelweg rijden. Personenauto’s en vrachtverkeer moeten een omleidingsroute volgen via de A16 (Moerdijkbrug). Verkeer uit de Hoeksche Waard kan tolvrij door de Kiltunnel (N217) naar de A16.

De brug blijft door de werkzaamheden tot 12 november 2025 gesloten voor hoge scheepvaart (boven 12 meter). Schepen kunnen omvaren via de Dordtsche Kil, Oude Maas en het Spui.

Als het weer het werk verhindert, worden de werkzaamheden verplaatst naar zondag 16 november vanaf 03:00 uur tot maandag 17 november tot 05:00 uur. Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio’s zorgen ervoor dat hulpdiensten tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven.

Door Internetredactie Omroep Archipel