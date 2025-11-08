SRGO komt geld tekort, zwembaden mogelijk in gevaar

De Stichting Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) zit in grote geldproblemen. De stichting heeft de gemeenteraad gevraagd om extra subsidie van € 250.000,- om de dienstverlening te kunnen voortzetten. Dat werd duidelijk tijdens de presentatieavond op donderdag 6 november 2025.

De organisatie heeft te weinig geld om de rekeningen te betalen. De kosten zijn gestegen en er zijn geen reserves meer om dat op te vangen. Ook extra geld van het Rijk is er niet meer. De gemeenteraad staat voor een moeilijke taak: zowel extra geld geven aan SRGO als het beheer van de gebouwen op het eiland opnieuw bekijken.

Structureel tekort

De begrotingen van 2024 en 2025 laten een blijvend tekort zien. Volgens wethouder Bruggeman komt dat vooral door hogere kosten voor:

huisvesting en onderhoud,

stijgende lonen volgens de CAO,

personeel in zwembaden en horeca.

Voor 2025 is er € 250.000,- extra nodig.

Bruggeman zegt dat de grenzen van zelfredzaamheid zijn bereikt. De gemeente heeft SRGO lang gestimuleerd om zelf inkomsten te verdienen, maar volledige zelfstandigheid blijkt niet haalbaar. De wethouder waarschuwt: als de subsidie niet komt, moeten diensten worden gesloten. “Dan is er een grote kans dat zwembaden dicht moeten, want er is dan geen geld meer,” zei hij.

De situatie bij de zwembaden op Goeree-Overflakkee

De drie zwembaden, Het Zuiderdiep, De Staver en De Gooye, draaien allemaal met verlies. Een belangrijke oorzaak is dat de tarieven voor zwemlessen erg laag zijn. Volgens beleidsadviseur Evelyn Mijnders hoort Goeree-Overflakkee bij de goedkoopste regio’s van Nederland: “We hebben vergeleken met veel andere zwembaden, en hier zijn de prijzen echt het laagst.”

Raadsleden merkten ook op dat de horeca-inkomsten sterk verschillen tussen de locaties. Daar zou volgens Bruggeman nog winst te behalen zijn.

Problemen in het Zuiderdiep

Naast de geldproblemen is er ook een crisis bij zwembad Het Zuiderdiep. Er is te weinig personeel en de dienstverlening is verminderd. Zo wordt zwemles A nog maar één keer per week gegeven in plaats van twee. De wethouder wil in gesprek met het personeel, ook met medewerkers die ziek zijn, om te praten over de toekomst. Hij zei: “De inwoners missen een stuk dienstverlening, en het personeel mist werkplezier.”

Toekomstplannen en besluitvorming

Naast de subsidieaanvraag heeft de gemeente een notitie gemaakt met vijf mogelijke toekomstscenario’s voor de accommodaties. Daarin staan negen beoordelingscriteria om de keuzes eerlijk te kunnen vergelijken. Raadslid Mariëlle van den Berg (ChristenUnie) benadrukte dat niet alleen naar geld gekeken moet worden: “We horen ook dat de service soms slecht is. Laten we het zakelijke meenemen, maar de ontmoeting tussen inwoners moet bovenaan staan.”

Sommige raadsleden vroegen zich af hoeveel invloed de gemeente mag hebben als ze extra geld geeft. Jeffrey Verlegh (D66): “Stel nu dat we die aanvullende subsidie gaan verstrekken. Hoeveel invloed hebben wij dan nog als gemeente? Want de afgelopen jaren was juist de belemmering dat we ons niet al te veel met die bedrijfsvoering konden bemoeien.”

Bruggeman antwoordde dat prestatieafspraken dan bepalend zijn: “De gemeente bepaalt wat er moet gebeuren, en SRGO berekent vervolgens wat dat kost.”

De besluitvorming over de toekomstscenario’s staat gepland voor april 2026. Het besluit over de extra subsidie voor SRGO wordt genomen op donderdag 13 november 2025.

Door Internetredactie Omroep Archipel