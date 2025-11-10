Vrouwen zoeken rust en bezinning in de natuur met 'GO My Soul'

Even weg uit de drukte van alledag, zonder telefoon of horloge, om te wandelen, te luisteren en stil te worden. Dat is de kern van GO My Soul, een vrouwenbeweging op Goeree-Overflakkee die bezinningsdagen organiseert in de natuur. “Het doel is om een dag apart te zetten voor God,” vertelt initiatiefneemster Suzan van Gurp in het radioprogramma Op de hoagte. “Om je persoonlijk geloof te verdiepen of juist te ontdekken: wie is God, en wil God met mij spreken?”

Beluister hier de audio.

Door Redactie Op de Hoagte

De initiatiefneemsters Marjolein Struik en Suzan van Gurp leerden elkaar kennen als vriendinnen en namen samen deel aan een soortgelijk weekend op de Veluwe, het zogeheten RISE Weekend. “Toen we terug in de auto zaten, zeiden we tegen elkaar: wat zou het tof zijn om dat op het eiland ook te creëren,” vertelt Van Gurp. “We kennen hier veel vrouwen met drukke gezinnen, voor wie een weekend weg niet haalbaar is. Dus dachten we: laten we het hier in het klein opzetten, gewoon één dag.”

Blanco dag, volle beleving

Tijdens de dagen van GO My Soul laten de deelnemers hun telefoon en horloge thuis. “We zeggen altijd: de eerste grote stap is al om je aan te melden,” legt Struik uit. “Je weet niet precies wat je mee gaat maken, en dat is juist de kracht. Voor de deelnemers is de dag blanco — wij hebben de opbouw natuurlijk goed voorbereid — maar zij laten zich verrassen.”

De wandelingen voeren door de duinen van Goeree of de slikken van Flakkee. Onderweg zijn er momenten van stilte, bijbelstudie, gesprekken in kleine groepjes en ontmoetingen met inspirerende spreeksters. “Het is heel mooi en krachtig om met elkaar de Bijbel te openen, te lachen en echt bemoedigd te raken,” aldus Van Gurp.

Interkerkelijk en laagdrempelig

De dagen zijn bedoeld voor vrouwen van alle leeftijden en achtergronden. “Het is echt interkerkelijk,” zegt Van Gurp. “Het maakt niet uit uit welk kerkverband je komt, of dat je misschien helemaal niet naar de kerk gaat. We zien dat vrouwen die zich aanmelden een verlangen hebben: een verlangen naar God of naar meer.”

Praktisch en persoonlijk

De organisatie van zo’n dag vraagt veel voorbereiding. Er moeten routes worden afgestemd met Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, lunchpakketten worden samengesteld, en de logistiek moet kloppen. “Onze mannen zijn goud waard,” zegt Struik lachend. “Zij verzorgen de soep, de chocomel en de broodjes. Zonder hen lukt het niet.”

Toch draait het niet om de praktische kant, maar om wat de dag doet met de vrouwen zelf. “We hopen dat vrouwen na zo’n dag durven uitstappen en durven leven wat ze geloven,” zegt Van Gurp. “Wij niet, maar God zet die stappen in gang.”

De volgende editie van GO My Soul vindt plaats op 15 november 2025 in de duinen van Goeree. Aanmelden kan via de website gomysoul.nl of via de Instagrampagina van het initiatief.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Beluister nu via podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.



