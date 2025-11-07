Verhoging toeristenbelasting: VEERO protesteert met sleutelhangers

Op donderdagavond 5 november 2025 presenteerde de gemeente Goeree-Overflakkee de plannen voor de begroting van 2026 tijdens een presentatieavond voor de gemeenteraad. Tijdens deze avond werd besproken dat de toeristenbelasting omhooggaat om extra inkomsten te genereren binnen het bezuinigingstraject Samen Keuzes Maken (SKM). VEERO, het netwerk van ondernemers in de recreatie- en toerismesector op het eiland, was aanwezig en uitte kritiek op de plannen met een ludieke actie.

Toeristenbelasting

De gemeente wil de toeristenbelasting vanaf 2026 verhogen van € 1,50 naar € 2,- per overnachting. In 2027 en 2028 wordt het tarief telkens met 10 cent verhoogd, tot € 2,20. Het college noemt verschillende redenen voor de verhoging: zorgen vanuit de recreatieve sector, vergelijking met omliggende gemeenten, juridisch “redelijk en billijk” blijven, de impact van een btw-verhoging op de sector, en het vermijden van te grote afhankelijkheid van de gemeentebegroting van deze inkomsten. Te hoge lasten kunnen ertoe leiden dat toeristen wegblijven, waardoor inkomsten juist dalen.

Tijdens de inspreekavond van de raad kwamen vragen over de hoogte van de verhoging. Zo werd gevraagd of een jaarlijkse stijging van € 0,25 mogelijk is voor een stabielere prijsontwikkeling. Het college gaf aan dat er geen specifieke jurisprudentie voor deze situatie bestaat en dat de gekozen verhoging van € 0,10 per jaar een evenwichtig financieel beleid vormt. Ook werd voorgesteld om een percentage (bijvoorbeeld 5 of 6 procent) te hanteren in plaats van een vast bedrag, zodat het tarief op de lange termijn beter aansluit bij de kostenstijgingen.

Melkkoe

VEERO deelde voorafgaand aan de vergadering koe-sleutelhangers uit aan raadsleden en wethouders. Het netwerk wil hiermee laten zien dat toerisme volgens hen geen “melkkoe” mag worden. VEERO benadrukt dat toerisme en recreatie belangrijk zijn voor de gemeente en dat te hoge lasten schadelijk kunnen zijn voor ondernemers en bezoekers.

Het gemeentebestuur stelt dat de maatregelen samen met het inzetten van reserves nodig zijn om de begroting voor 2026 en 2027 sluitend te maken.

