Hooibalenbrand in de polder van Herkingen

Zaterdag 8 november 2025 is de brandweer begin van de nacht gealarmeerd voor een brandmelding in de polder bij Herkingen. Aan de Groeneweg stond een stapel hooibalen in brand.  

De brandweer schaalde op naar het sein ‘middel brand’, meerdere voertuigen kwamen ter plaatse waaronder een tankwagen om te zorgen voor voldoende water.

Met behulp van een verreiker werd de stapel hooibalen uit elkaar gehaald, zodat de brandweerlieden het vuur beter konden bestrijden.

Zaterdag 8 november 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

