Collecteweek voor epilepsiepatiënten in Middelharnis

Van maandag 3 tot zaterdag 8 juni 2024 gaan de collectanten van EpilepsieNL langs de deuren in Middelharnis. EpilepsieNL is ontstaan door het samengaan van het Nationaal Epilepsiefonds en de Epilepsie Vereniging Nederland. Voor deze lokale collecte is extra hulp hard nodig.

Collectanten kunnen zelf bepalen hoeveel straten of huizen ze bezoeken. Een (half)uurtje hulp wordt zeer gewaardeerd, omdat deze actie essentieel is voor de 200.000 mensen met epilepsie in Nederland.

De actie in Middelharnis wordt gecoördineerd door Marco Bergen en Edwin Wendt. Vrijwilligers die willen helpen, kunnen contact opnemen via e-mail: marco.bergen@ziggo.nl of edwinwendt@hotmail.com. Telefonisch aanmelden kan ook via 06-11592128 (Marco) of 06-46179897 (Edwin).

Het Epilepsiefonds zet zich al ruim 125 jaar in voor mensen met epilepsie. Door de samenwerking met de Epilepsie Vereniging Nederland als EpilepsieNL, ondersteunen ze lotgenoten en wetenschappelijk onderzoek naar epilepsiechirurgie.



Door Internetredactie Omroep Archipel