Collectieve zorgverzekering via de gemeente

Huishoudens met een laag inkomen kunnen via de gemeente een collectieve zorgverzekering afsluiten. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met zorgverzekeraar CZ. Het pakket dat wordt aangeboden heet de Gemeentepolis.

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en aanvullende verzekering, waaronder ook een verzekering voor de eigen bijdrage thuiszorg. U kiest altijd de zorg die bij u past. Bij de aanvullende verzekering heeft u de keuze uit de varianten Gemeente Start, Gemeente Extra en Gemeente Extra Uitgebreid (inclusief de module Eigen bijdrage Wmo/Wlz (thuiszorg)).

Gemeentepolis

Het pakket dat de gemeente kan aanbieden aan mensen met een minimuminkomen heet de Gemeentepolis. Als u zich via de gemeente Goeree-Overflakkee verzekert, is er altijd een pakket dat bij u past. Binnen de zorgverzekering van de gemeente kunt u kiezen uit drie pakketten.

Heeft u weinig of gemiddelde zorgkosten, dan is het pakket Gemeente Start of het pakket Gemeente Extra een goede keuze. Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten kies dan het pakket Gemeente Extra Uitgebreid. Op www.gezondverzekerd.nl vindt u het aanbod van de zorgverzekering van de gemeente. U ziet hier welke kosten vergoed worden. Bepaal wat u nodig heeft en kies het pakket dat het beste bij u past. Kiest u voor de variant Gemeente Extra Uitgebreid, dan bestaat ook de mogelijkheid tot gespreide betaling van het eigen risico. U dient dit zelf met CZ te regelen.