Nieuwe Omgevingsvisie tot 2050 gepresenteerd

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft donderdag 4 december 2025 een concept-Omgevingsvisie gepresenteerd. Het plan beschrijft de strategie voor wonen, natuur, economie en energie op het eiland tot 2050. Het is opgesteld samen met inwoners, ondernemers en organisaties zoals Staatsbosbeheer. De gemeenteraad bespreekt het plan de komende weken; het kan vóór 29 januari 2026 worden vastgesteld.

De Omgevingsvisie is opgebouwd rond drie hoofdthema’s: een vitaal eiland, een aantrekkelijk eiland en een innovatief eiland. Belangrijke aandachtspunten zijn een evenwichtig woningaanbod, het behoud van de identiteit van de dorpen en het verbeteren van de verbindingen tussen natuurgebieden. Daarnaast ligt de focus op duurzaamheid en circulaire economie, het behouden en versterken van het maritieme cluster en het ondersteunen van lokaal ondernemerschap. Toerisme moet volgens het nieuwe plan eerlijk over het eiland verdeeld worden. In de dorpen ligt de nadruk op veilige wegen voor fietsers en voetgangers.

Betrokkenheid

Bij de totstandkoming van het nieuwe plan zijn inwoners intensief betrokken. Ruim 500 mensen vulden enquêtes in en daarnaast waren er dorpsbijeenkomsten en themasessies met ondernemers en andere organisaties. Jongeren leverden via het project ‘Speaking Minds’ praktische inzichten, bijvoorbeeld over openbaar vervoer. De gemeente heeft het plan aangepast op enkele punten naar aanleiding van reacties, bijvoorbeeld door duidelijker te maken dat het woningaanbod na 2030 met ongeveer 1% per jaar kan groeien en door de grenzen van natuurgebieden op de kaart te verbeteren.

Urgentie

Het is belangrijk dat de gemeenteraad het plan snel goedkeurt. Zo behoudt de gemeente het recht om nieuwe bedrijven toe te laten op het bedrijventerrein bij Oostplaat IV in Middelharnis. Zonder goedkeuring kan de gemeente de komende twee jaar niet zelf bepalen welke bedrijven op Oostplaat 4 komen. Daardoor kan ze ook minder sturen over hoe de locatie gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor projecten die voordelen opleveren voor het eiland en de inwoners. Ook helpt het plan de gemeente om sterker te staan bij overleg met de Provincie en het Rijk over toekomstige ontwikkelingen.

Door Internetredactie Omroep Archipel