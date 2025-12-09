Slachtoffer dodelijke aanrijding N59 is man (67) uit Rhoon

Het slachtoffer dat maandag 8 december 2025 om het leven is gekomen op de N59 bij Ooltgensplaat, is een 67-jarige man uit Rhoon. Volgens de politie stond de auto van het slachtoffer langs de weg toen het ongeluk gebeurde. De man zat zelf niet in zijn auto toen hij werd geschept door een vrachtwagen.

Door Rijnmond

Het fatale ongeluk gebeurde maandagmiddag rond 12:15 uur. Toen was alleen bekend dat iemand was geraakt door een vrachtwagen op de weg. De identiteit van het slachtoffer bleef lange tijd onbekend.

Onbeantwoorde vragen

Nog steeds zijn er veel onbeantwoorde vragen. Zo is nog steeds niet bekend hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. Het blijft gissen of de man bijvoorbeeld met pech langs de weg stond of dat er iets anders aan de hand was en hij bijvoorbeeld bij het uitstappen werd aangereden.

Vrachtwagenchauffeur niet aangehouden

Het onderzoek is nog in volle gang. De vrachtwagenchauffeur is volgens de politie niet opgepakt. Vaak is een aanhouding wel gebruikelijk bij betrokkenen van een ernstig verkeersongeluk. Wat de reden is dat de vrachtwagenchauffeur in dit geval niet is opgepakt, is niet bekend.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



