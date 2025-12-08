Haringvlietbrug gesloten van dinsdagavond tot woensdagochtend

Van dinsdagavond 9 december 2025 om 22:00 uur tot woensdagmorgen 10 december 2025 05:00 uur is de Haringvlietbrug afgesloten voor al het wegverkeer. Rijkswaterstaat voert dan onderhoud uit om te controleren of de technische installaties van de brug nog goed werken. Verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van 15 tot 30 minuten.

De afsluiting geldt voor de A29 in beide richtingen. Vanaf de oprit Oud-Beijerland richting Bergen op Zoom en vanaf knooppunt Hellegatsplein in het zuiden kan verkeer de brug niet gebruiken. Richting Rotterdam blijft de A29 vanaf oprit Numansdorp wel open. De opritten Oud-Beijerland en Numansdorp richting Bergen op Zoom sluiten eerder, om 21:00 uur.

Verkeer wordt omgeleid via de A16 (Moerdijkbrug) of via de N57 (Haringvlietdam). Verkeer van en naar de Hoeksche Waard kan gebruikmaken van de Kiltunnel (N217) zonder tol te betalen.

Fietsers, bromfietsers en voetgangers worden in groepen over de parallelbaan geleid en moeten rekening houden met een wachttijd tot 20 minuten. Voor de scheepvaart geldt dat de brug tijdelijk niet wordt bediend. Openbaar vervoer kan onder aangepaste afspraken de brug passeren; actuele informatie is beschikbaar bij de vervoerders. Agrarische voertuigen volgen de aanwijzingen van verkeersregelaars en kunnen met een wachttijd van maximaal 20 minuten passeren.

De betrokken veiligheidsregio’s hebben afgesproken dat hulpdiensten de brug tijdens de werkzaamheden kunnen blijven passeren.

