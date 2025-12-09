Rijkswaterstaat plant 28 voetbalvelden aan bomen terug langs snelweg

Rijkswaterstaat begint in 2026 en 2027 met het planten van duizenden bomen en struiken langs rijkswegen in Zuid-Holland, waaronder in de gemeente Goeree-Overflakkee. De herplantactie, die begin december 2025 is aangekondigd, moet in totaal 20 hectare nieuw groen opleveren. Dat komt neer op ongeveer 28 voetbalvelden. De actie is nodig omdat op verschillende plaatsen bomen zijn gekapt vanwege werkzaamheden, stormschade, ziekten of de aanleg van nieuwe wegonderdelen. De werkzaamheden starten langs de A29 bij Barendrecht.

Bart Keunen, districtshoofd Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid: "Met deze grote herplantactie werken we aan een veilige, gezonde en groene leefomgeving langs de Rijkswegen en daarmee aan een leefbaar Nederland."

Rijkswaterstaat heeft onderzocht waar nieuwe bomen kunnen worden geplant. Hierbij is vooral gekeken naar beschikbare rijksgrond. Op stukken grond die in de toekomst nodig kunnen zijn voor weguitbreiding mag niet worden geplant. Ook het landschap speelt een rol: in open gebieden blijft de berm ruim, terwijl op andere plekken extra groen juist helpt om de weg uit het zicht te halen.

Bij het kiezen van de locaties is rekening gehouden met verkeersveiligheid. De eerste meters naast de weg moeten vrij blijven zodat voertuigen veilig kunnen uitwijken. Kabels, leidingen en onderhoudspaden mogen niet worden belemmerd. Op sommige plekken worden bestaande bomenrijen aangevuld, op andere locaties kan een volledig nieuw bos worden aangelegd. Struiken worden geplant om dieren beter naar faunatunnels te leiden.

Inheems

Voor de nieuwe beplanting kiest Rijkswaterstaat vooral inheemse soorten. Deze passen goed bij de bodem en het klimaat en zijn beter bestand tegen wind, regen, hitte en strooizout. Door verschillende soorten te gebruiken, wordt de berm minder kwetsbaar voor ziekten en plagen. Ook is gekeken naar soorten die veel nectar en stuifmeel produceren, zodat meer insecten worden aangetrokken. Dit moet zorgen voor meer flora en fauna langs de weg.

Rijkswaterstaat en de provincie willen oude en kwetsbare bomen de komende jaren vaker vervangen. Zo blijft het bomenbestand gezond en wordt de kans op vallende takken kleiner. Gekapte bomen worden één-op-één terug geplant, het liefst op dezelfde plek of anders in de directe omgeving.

De firma Van Doorn voert de beplanting uit. Tot eind maart 2026 wordt 10 hectare nieuw groen geplant langs de A29 en N59, in de gemeenten Barendrecht, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Tussen oktober 2026 en april 2027 volgt nog eens 10 hectare langs de A20, A12, N11, A13, N57 en A15. Met deze aanpak willen Rijkswaterstaat en de provincie zorgen voor meer natuur, een beter landschap en een prettige leefomgeving langs de rijkswegen.

