Persoon overleden na aanrijding met vrachtwagen op de N59

Op de N59 heeft maandag 8 december 2025 ter hoogte van de Hellegatsplaten een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Op de rijbaan komend van de A29 in de richting van de Schaapsweg (Den Bommel) is een persoon aangereden door een vrachtwagen. De persoon is overleden.

Voor het ongeval zijn politie, ambulance en een traumahelikopter ter plaatse gevraagd. De heli is uiteindelijk niet geland, maar doorgevlogen. De toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. De politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien, gehoord of beschikt u bijvoorbeeld over (dashcam)beelden? Meld het via 0900-8844.

De weg richting knooppunt Hellegatsplein is inmiddels weer vrijgegeven. Rijkswaterstaat verwacht de weg richting Den Bommel rond 17:30 uur weer vrij te kunnen geven.

Door Internetredactie Omroep Archipel