Collectieve zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen

Inwoners van gemeente Goeree-Overflakkee met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen een collectieve zorgverzekering afsluiten voor 2023. Daarvoor heeft de gemeente een contract met zorgverzekeraar CZ.

De gemeente vindt een goede zorgverzekering de basis voor toegankelijke zorg. Zo kunnen meer inwoners meedoen in onze samenleving. "In deze onzekere tijd met soms hoge lasten is het van groot belang dat we een dergelijke regeling blijven aanbieden", aldus wethouder Berend Jan Bruggeman.

Voordelen van de Gemeentepolis

De zorgverzekering heet de Gemeentepolis. De verzekering bestaat uit een basisverzekering en 1 van 3 soorten aanvullende pakketten. Voor deelnemers zijn er voordelen:

De gemeente betaalt mee (tussen de € 14,- en € 25,- per verzekerde per maand);

5% collectiviteitskorting op aanvullende pakketten;

Ruime vergoedingen voor onder meer tandartskosten, fysiotherapie, brillen/lenzen en de eigen bijdrage Wmo (Afhankelijk van het gekozen aanvullende pakket)

We vragen inwoners om te onderzoeken of de gemeentepolis voor hen de beste keuze is. Of dat een andere zorgverzekering beter past. Meer informatie en voorwaarden staan op onze website: www.goeree-overflakkee.nl/collectieve-zorgverzekering. Vergelijken en afsluiten van een Gemeentepolis kan op www.gezondverzekerd.nl/goeree-overflakkee . Sluit de Gemeentepolis vóór 31 december 2022 af. Dan kan de gemeente de aanvraag op tijd verwerken.