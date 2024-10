College bezoekt nieuw informatiecentrum op de Brouwersdam

Het college van burgemeester en wethouders bracht dinsdag 8 oktober 2024 een werkbezoek aan PiXLife Nature Xperience. Het markante gebouw op de Brouwersdam werd in 2015 geopend als informatiecentrum over het Grevelingenmeer en de Noordzee. Het kwam na enkele jaren in handen van Staatsbosbeheer, maar die besloot in 2021 de deuren te sluiten, omdat het niet kostendekkend geëxploiteerd kon worden.

Via een openbare aanbesteding kwam het gebouw uiteindelijk in handen van PixFactory, een organisatie die zich bezighoudt met natuurfotografie en vogels kijken. Er begon een grote verbouwing, waarbij zoveel mogelijk gebruik werd gemaakt van gerecyclede onderdelen. In september is het hernieuwde natuureducatiecentrum officieel heropend.



Door Internetredactie Omroep Archipel