College bezoekt vakantiepark Toppershoedje in Ouddorp

Het college van de gemeente Goeree-Overflakkee bezoekt periodiek bedrijven in de gemeente om persoonlijk kennis te maken met de eigenaren en de wijze van bedrijfsvoering. Op dinsdag 30 augustus 2022 stond een bezoek aan vakantiepark Toppershoedje op de agenda. Parkmanager Roland Hoogwerf ontving het college en vertelde over de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot het park. Ook gaf hij een inkijkje in de toekomstplannen.

Winst gaat naar maatschappelijke projecten

Het vakantiepark is onderdeel van Recreatie Centra Nederland (RCN). Onder het motto ‘Goed zijn voor elkaar’ steunen de RCN-parken goede doelen. Zo maken zij bijvoorbeeld vakanties mogelijk voor mensen voor wie op vakantie gaan niet zo vanzelfsprekend is. Denk aan kinderen uit achterstandssituaties, maar ook aan mensen die afhankelijk zijn van zorg en gezinnen die leven op de armoedegrens. Wethouder recreatie en toerisme Henk van Putten. “Mooi om te zien dat het vakantiepark een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert. Er is daarnaast een breed aanbod. Zo heeft het park luxe verblijven maar er zijn ook genoeg mogelijkheden voor mensen die minder te besteden hebben.”

Het park is ook toegankelijk voor inwoners

Niet alleen de gasten kunnen gebruik maken van de faciliteiten van Toppershoedje. Ook inwoners kunnen in voor- en naseizoen het ‘spetterparadijs’ bezoeken. Roland Hoogwerf: “Toppershoedje heeft in de afgelopen jaren een kwaliteitsslag gemaakt, onder meer met het realiseren van duinlodges en vrijstaande hotelchalets.” Ook voor de toekomst heeft het park plannen, zo zal bijvoorbeeld de receptie vernieuwd worden en zullen diverse standaard kampeerplaatsen worden uitgerust met privé sanitair.